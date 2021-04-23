23 апреля 2021, 14:46
«Я никуда не переезжал»: Серебряков рассказал о своей жизни в Канаде
Российский актер Алексей Серебряков, который недавно вернулся в Москву, рассказал, как ему жилось в Канаде, сообщил сайт NEWS.ru.
«Нормально все, хорошо. Я никуда не переезжал», — отметил артист.
Писатель Владимир Лорченков уверен, что Серебряков приехал в РФ, так как в Канаде не сдал тест на знание языка и не смог получить гражданство.
Накануне телеведущая Ксения Собчак призналась, что ей было бы интересно сделать интервью с Алексеем.