22 марта 2021, 23:36
Собчак: мне было бы интересно сделать интервью с Серебряковым
Телеведущая призналась сайту kp.ru, что ей было бы интересно сделать интервью с актером Алексеем Серебряковым.
Отмечается, что Серебряков после нескольких лет жизни в Канаде вернулся в Россию. Одних обрадовал приезд артиста. Другие напомнили ему о нелестных словах в адрес соотечественников, после чего он столкнулся с волной негатива и хейта. Отреагировала на возвращение актера и Ксения Собчак.
«Да, конечно, мне было бы интересно сделать интервью с Алексеем Серебряковым», — сказала телеведущая.