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    22 марта 2021, 23:36

    Собчак: мне было бы интересно сделать интервью с Серебряковым

    Артур Блянихов

    Телеведущая призналась сайту kp.ru, что ей было бы интересно сделать интервью с актером Алексеем Серебряковым.

    Отмечается, что Серебряков после нескольких лет жизни в Канаде вернулся в Россию. Одних обрадовал приезд артиста. Другие напомнили ему о нелестных словах в адрес соотечественников, после чего он столкнулся с волной негатива и хейта. Отреагировала на возвращение актера и Ксения Собчак.

    «Да, конечно, мне было бы интересно сделать интервью с Алексеем Серебряковым», — сказала телеведущая.