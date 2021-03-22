Собчак: мне было бы интересно сделать интервью с Серебряковым

Телеведущая призналась сайту kp.ru, что ей было бы интересно сделать интервью с актером Алексеем Серебряковым.

Отмечается, что Серебряков после нескольких лет жизни в Канаде вернулся в Россию. Одних обрадовал приезд артиста. Другие напомнили ему о нелестных словах в адрес соотечественников, после чего он столкнулся с волной негатива и хейта. Отреагировала на возвращение актера и Ксения Собчак.

«Да, конечно, мне было бы интересно сделать интервью с Алексеем Серебряковым», — сказала телеведущая.