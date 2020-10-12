«Я ненавидел свою работу»: Сукачев рассказал о жизни во время перестройки

Российский певец Гарик Сукачев рассказал о тяжелом периоде своей жизни во времена перестройки. К тому моменту он уже обзавелся семьей, но еще не добился большого успеха в музыкальной сфере.

Артист признался, что ему помогали «бизнесмены» того времени. Сукачеву приходилось работать в две смены, чтобы принести деньги в семью — прокормить жену и маленького наследника, сообщил сайт «Дни.ру».

«Саня родился в 1985 году, ребенок перестройки. Мы стирали марлевые подгузники. Спали по очереди. Я ненавидел свою работу, но вынужден был терпеть», — подчеркнул музыкант.

Гарик уже 38 лет не расстается со своей женой. Он рассказал, что в его жизни были и другие женщины, в которых он влюблялся. При этом он разграничивает понятие любви и временного увлечения.

Ранее сообщалось, что Сукачев в день годовщины свадьбы опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото со своей супругой. Отмечается, что ранее большинство фанатов рокера не видели его жену. До этого Гарик не публиковал снимки с избранницей. Поклонники отметили внешнее сходство пары.