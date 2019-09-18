Гарик Сукачев впервые за 35 лет показал фото супруги

Российский музыкант Гарик Сукачев в браке уже 35 лет, но поклонники его творчества никогда не видели супругу рокера. Недавно пара отметила годовщину свадьбы, а в Instagram появилось долгожданное фото четы Сукачевых.

«15 сентября отметили 35 лет супружества — лучше выложить поздно, чем никогда», — подписал свой пост музыкант.

На снимке Сукачев вместе с супругой Ольгой стоят в обнимку на фоне живописных гор. Многие подписчики признали в пейзаже Саяны.

Не обошлось и без обсуждения самой пары. Поклонники отметили необычайное внешнее сходство супругов.

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«Значит все это правда, когда люди живут долго друг с другом, они становятся одинаковой внешности», — подчеркнула одна из пользовательниц.

Конечно самое большое количество комментариев было посвящено поздравлениям с коралловой свадьбой. Фанаты рассыпались в комплиментах, теплых словах и пожеланиях.

«Молодцы! Не каждому дано эту грань по жизни пройти вместе. Вашей боевой подруге отдельный респект и Вам конечно, как народному артисту России, Вы это заслужили своим творчеством! Благополучия Вашему дому», — написала одна из девушек.

Гарик Сукачев и Ольга Королева поженились в 1984 году, а через год стали родителями маленького Александра. Позже у супругов родилась дочь Анастасия.