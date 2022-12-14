Эксклюзив 14 декабря 2022, 14:31 «Я не в курсе». Собчак заявила, что не знает о поданном против нее иске Против журналистки Ксении Собчак подали иск в Хамовнический суд Москвы РИА «Новости»

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Индивидуальный предприниматель Елена Лякишева подала исковое заявление в отношении журналистки Ксении Собчак. Телеведущая рассказала «360», что ничего не знает о предстоящем судебном разбирательстве.

«Я не в курсе. Пожалуйста, не беспокойте», — ответила Собчак.

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Адвокат индивидуального предпринимателя сообщил «360», что дело связано с деньгами.

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«Здесь чисто экономический спор, в остальном без комментариев», — отметил юрист.

Исковое заявление Лякишевой против Собчак зарегистрировали 12 декабря в Хамовническом районном суде Москвы. Сейчас дело находится у судьи.

Пресс-секретарь Хамовнического суда Анна Локтева рассказала ТАСС, что с Ксении Собчак хотят взыскать более трех миллионов рублей.

«В суде зарегистрирован иск <…> о взыскании с Собчак Ксении Анатольевны задолженности и пени по договорам о поставке каминного оборудования в дом в размере трех миллионов 30 тысяч 671 рубля», — уточнила она.

По данным суда, ИП должна была установить в доме у журналистки камин. После выполнения работ их не оплатили, в результате чего образовалась задолженность и пени.

Ранее Собчак покидала Россию. Ее мать подтвердила, что она получила гражданство Израиля.