Винокур призвал поддержать государственных артистов в пандемию. Но не всех

Российский юморист Владимир Винокур предложил ввести дотации для поддержки государственных артистов в период пандемии. Народный артист заявил об этом радиостанции «Говорит Москва».

Музыканты, которые находятся на госслужбе, должны получать дотацию, заявил юморист. Винокур добавил, что аналогичные выплаты в пандемию также необходимо ввести для государственных театров и ансамблей.

«Какую [сумму], я не знаю, я далек от этого», — сказал народный кумир.

Винокур выразил надежду, что после снятия ковидных ограничений представители эстрады смогут возобновить концертную деятельность и восстановить свой прежний доход. Артист также указал, что частные исполнители, в отличие от государственных, по его мнению, не нуждаются в поддержке.

«Вот у меня фонд, мне государство не должно помогать. Поэтому я сам помогаю своим артистам. Сейчас закончится [пандемия], начнем работать, выправимся. Я не ропщу», — сказал он.

Винокур ранее в декабре в ответ на предложение Михаила Боярского запретить призыв артистов в армию выступил за прохождение срочной службы в военных ансамблях.