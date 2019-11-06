«Я представляю только себя». Maruv предложила украинским СМИ fuck off

Певица Maruv (Анна Корсун) заявила, что устала от распространяемой информации о ней в СМИ. Шквал критики на украинскую артистку обрушился после получения ей награды «Лучший артист» на премии MTV Eurоpe Music Awards.

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Корсун объяснила, что победила на международной премии MTV EMA не как главный российский артист, а как главный артист по версии MTV Russia. Его она назвала российским филиалом телеканала MTV.

При этом она напомнила, что в прошлом году лучшим в этой категории стал казахстанский рэпер Jah Khalib. Maruv подчеркнула, что на красной дорожке обозначала, из какой она страны. Певица также призналась, что разочарована оскорблениями в свой адрес и попыткой приписать ее «куда-нибудь».

Артистка написала, что является не только гражданкой своей страны, но и мировыми артистом.

«Поэтому я буду ездить на премии и с концертами куда захочу и как захочу, потому что я свободный человек. Я пою для всех, кому нравится моя музыка. Во всем мире я представляю только себя и свое творчество, поэтому fuck off!» — заявила она.

Премия MTV Eurоpe Music Awards прошла 3 ноября в испанской Севилье. Вместе с Maruv в номинации оказались Little Big, Zivert, Фейс, Noize MC. После победы певицы на премии, украинские СМИ устроили ей травлю.

«Украинская певица MARUV победила на европейском конкурсе канала MTV в номинации «лучший российский исполнитель», — подчеркнули на телеканале «1+1».

«На украинском общественном телеканале едва сдерживаются от „а мы же говорили“ и вспоминают, как менее года назад MARUV рвалась представлять Украину на Евровидении», — говорится в сюжете на телеканала СТБ.