«Я представляю только себя». Maruv предложила украинским СМИ fuck off
Концертный директор Maruv внес ясность в награду от MTVПодробнее
Корсун объяснила, что победила на международной премии MTV EMA не как главный российский артист, а как главный артист по версии MTV Russia. Его она назвала российским филиалом телеканала MTV.
При этом она напомнила, что в прошлом году лучшим в этой категории стал казахстанский рэпер Jah Khalib. Maruv подчеркнула, что на красной дорожке обозначала, из какой она страны. Певица также призналась, что разочарована оскорблениями в свой адрес и попыткой приписать ее «куда-нибудь».
Артистка написала, что является не только гражданкой своей страны, но и мировыми артистом.
«Поэтому я буду ездить на премии и с концертами куда захочу и как захочу, потому что я свободный человек. Я пою для всех, кому нравится моя музыка. Во всем мире я представляю только себя и свое творчество, поэтому fuck off!» — заявила она.
Премия MTV Eurоpe Music Awards прошла 3 ноября в испанской Севилье. Вместе с Maruv в номинации оказались Little Big, Zivert, Фейс, Noize MC. После победы певицы на премии, украинские СМИ устроили ей травлю.
«Украинская певица MARUV победила на европейском конкурсе канала MTV в номинации «лучший российский исполнитель», — подчеркнули на телеканале «1+1».
«На украинском общественном телеканале едва сдерживаются от „а мы же говорили“ и вспоминают, как менее года назад MARUV рвалась представлять Украину на Евровидении», — говорится в сюжете на телеканала СТБ.