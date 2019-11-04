Maruv признали лучшей певицей России. Но она украинка

Украинская певица Анна Корсун (Maruv) получила награду MTV Europe Music Awards. Уроженка Павлограда Днепропетровской области победила в номинации «Лучший российский исполнитель».

Церемония награждения прошла 3 ноября в испанской Севилье. Как сообщили организаторы премии, на награду претендовали также Фейс, Noize MC, группа Little Big и певица Zivert. Maruv в итоге признали лучшей.

В глобальной категории лучшим исполнителем был признан канадец Шон Мендес. Лучшей песней признана «Bad Guy» Билли Айлиш. Лучшим видео назвали клип на композицию «Me!» Тэйлор Свифт.

Организаторы Евровидения оказались не против украинских нововведений Подробнее

С именем Maruv на Украине связана скандальная история. Певица в начале 2019 года выиграла отбор на Евровидение, Корсун должна была поехать на престижный конкурс, чтобы представлять на нем Украину. Не вышло: организаторы отказались утвердить ее кандидатуру из-за того, что Maruv гастролирует по России.

Другие участники украинского отбора из солидарности с коллегой также отказались ехать на Евровидение. В результате Украина вовсе отказалась от участия в песенном конкурсе в 2019 году.