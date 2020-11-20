Против троих свидетелей по делу об аварии с Ефремовым возбудили уголовные дела. Бывший адвокат актера Эльман Пашаев рассказал «360», что убежал их не выступать в суде, если они на самом деле не были на месте ДТП.

«Если речь идет о наших свидетелях, то их двое, не трое. Сейчас они сделают биллинг и покажут, что они там были. Я ничего предпринимать не буду. Я им честно сказал, когда мы их вызывали: „Ребята, не дай бог, если вас там не было, не надо ничего говорить“. Они даже показывали детали, где что было», — заявил Эльман Пашаев.

Он добавил, что с момента выступления в суде со свидетелями не общался и связь с ними не поддерживает.

«Мне смысл какой поддерживать с ними связь? Приехали, дали показания — все, после этого я ни разу с ними не общался. Никогда. Я же их предупреждал, что если будет что-то не то, сами будут нести ответственность», — добавил Эльман Пашаев.

По мнению бывшего адвоката Ефремова, следствие разберется в этом деле. Тем более что свидетели могут предоставить свои телефоны, по которым полиция отследит их местоположение в момент аварии.

В МВД заявили, что дела заведены против свидетелей, которые сообщили, будто бы за рулем машины был не Михаил Ефремов. Однако суд постановил, что автомобилем управлял актер.