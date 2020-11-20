Лжесвидетели по делу Ефремова ответят перед судом

В отношении трех лжесвидетелей, выступающих по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, возбудили уголовные дела. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РФ.

Министерство посчитало заведомо ложными показания о том, что Ефремов в момент аварии не находился за рулем, передает ТАСС.

«Главным СУ ГУ МВД России по Москве возбуждены три уголовных дела в отношении свидетелей, которые подозреваются в даче заведомо ложных показаний (статья 307 УК РФ) в Пресненском районном суде города Москвы в ходе судебного разбирательства по обвинению Михаила Ефремова <…>», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

В ведомстве отметили, что эти три свидетеля были допрошены по ходатайству его адвоката Эльмана Пашаева. Ефремов еще во время судебных доказательств отказался от услуг Пашаева. Сейчас интересы актера представляет адвокат Андрей Алешкин. Недавно от рассекретил сумму своего гонорара, сообщает РИА ФАН. Как оказалось, за громкое дело он взял с артиста всего десять рублей. Свое решение он объяснил тем, что очень уважает и любит Ефремова.