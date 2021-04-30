«Я даже обижалась»: Догилева призналась, что ее никогда не домогались режиссеры

Российская актриса Татьяна Догилева поделилась мыслями по поводу жалоб на режиссеров, которые якобы часто предлагают интимные отношения женщинам из своей сферы, сообщил «Собеседник».

Коллеги рассказывали Догилевой о том, как их расстраивало поведение кинематографистов. Режиссеры ухаживали за девушками и за это предлагали им роли. Татьяна призналась, что у нее подобных ситуаций не было никогда, написал сайт Pravda.Ru.

«Верите или нет, мне некоторые подружки рассказывали, что им не дали роль, потому что они отказали режиссеру. Я даже обижалась, думала: что же меня никто не из режиссёров не домогается?» — возмутилась Догилева.

Ранее сообщалось, что актрису Людмилу Халилуллину, сыгравшую клофелинщицу в «Глухаре», задержали по подозрению в краже денег в Москве.