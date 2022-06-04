«Я человек мира». Manizha объяснила свой отъезд из России

Певица Manizha, представлявшая Россию на Евровидении-2021 с песней Russian Woman, объяснила свой отъезд из страны. Она приехала во Францию к сестре, которая недавно попала в серьезную аварию, написала газета «Коммерсант».

Manizha призналась, что из-за семейных обстоятельств в этом году не следила за Евровидением, потому что ее сестра попала в аварию, когда уже начался конкурс. Родственница сильно не пострадала. Сейчас Manizha рядом с ней, в Париже.

«Я всегда с удовольствием слежу за конкурсом, а в этом году семейные обстоятельства меня вырвали из контекста, уже постфактум все узнала, посмотрела», — сказала она.

Певица пока не собирается переезжать жить в другую страну.

«Я человек мира, всегда себя им определяла, и моя музыка мультинациональна, мультиязычна. Для меня очень важно продолжать двигаться в этом направлении. Я не загадываю, где именно буду жить и работать», — заявила Manizha.

В ноябре 2021 года Manizha рассказала о помолвке с режиссером Ладо Кватанией.