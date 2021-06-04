«Я блогер, у меня тачка за 15 миллионов». Литвин попал в ДТП и под горячую руку водителя каршеринга

Видеоблогер Михаил Литвин столкнулся с водителем каршеринга. Первым делом после ДТП, он заявил мужчине, что у него машина за 15 миллионов рублей. Пострадавшего это взбесило и он дал жесткий отпор зазнавшемуся стримеру.

Авария произошла в Москве на Мосфильмовской улице. Словесная разборка после ДТП попала на камеры и была опубликована в Instagram.

«Ты знаешь, кто я такой? Я блогер, у меня тачка за 15 миллионов!» — заявил Литвин, со слов водителя.

Эти слова мужчину не впечатлили, а только разозлили. Он выслушал стримера и начал жестко материться. Литвинову даже не удалось слова вставить.

«Давай звони. Я задолбался тут торчать. То, что ты будешь понтоваться, „что блогер“, тачка „крутая“. Ты что взлетел? Приземлить тебя? Я тебе приземлил», — заявил водитель.

Чем в итоге все закончилось — неизвестно. Но на кадрах видно, что у обеих машин сильно пострадал лицевая часть. Судя по всему, серьезных травм никто не получил. Кто виноват в этом ДТП, будут выяснять сотрудники ГИБДД.

На страницу Михаила Литвина подписаны более 13 миллионов человек. Очень часто свой контент он посвящает машинам и другому транспорту.