Блогер приклеил друга к вертолету скотчем и взлетел. Раньше он сжег Mercedes и разнес витрину на Porsche

Следственный комитет взялся за блогера Михаила Литвина за видео, где он привязал человека к вертолету. Он стал известен благодаря пранкам и челленджам на Youtubе. На некоторых из них он создавал ДТП, сжигал автомобиль и держал девушку в багажнике. Выяснилось, что такие пранки на Youtube не редкость.

Yоutubе-блогер Михаил Литвин снял видео, как он привязал скотчем мужчину к вертолету и поднял его в небо. Его роликом в итоге заинтересовались следователи в ходе мониторинга СМИ.

Они предполагают, что с 15 по 20 мая Литвин обратился с просьбой к предпринимателю, владеющему вертолетом Robinson R44 и договорился с ним о съемке видео. В районе подмосковного села Верхнее Мячково пилот разрешил приклеить мужчину скотчем к фюзеляжу вертолета, а потом они поднялись в небо. Такой трюк подверг опасности жизнь и здоровье привязанного человека.

Выяснилось, что пилот вертолета действовал по указанию Литвина, а сам блогер материально поощрял героя ролика. Вертолет в итоге изъяли, а пилота отстранили от полетов.

Михаил Литвин выпустил ролик в конце мая, а перед этим устроил конкурс среди своих друзей и предложил им поучаствовать в опасных челленджах. За видео с вертолетом его друг получил 85 тысяч рублей.

Чем известен блогер

Михаил Литвин — популярный блогер на Yotubе, который по данным Медиалогии входит в десятку влиятельных блогеров на видеохостинге. Сейчас на его канале 6,95 миллионов подписчиков.

Блогер родился в Южно-Сахалинске и в 17 лет начал снимать пранки и розыгрыши. Зачастую его эксперименты выходят за рамки дозволенного. В октябре прошлого года он сжег на видео свой Mercedes GT63s за 13 миллионов рублей.

Свою дорогую машину он называл «Акулой», но она оказалось весьма проблемной. Иномарка постоянно ломалась, и блогер конфликтовал из-за этого с официальным дилером. Ему надоело возить Mercedes в ремонт и решил эффектно от нее избавиться.

Но подписчикам не понравился ролик, они стали спрашивать Литвина, зачем он сжег 13 миллионов рублей.

Блогер также устроил ДТП ради эффектного видео, сообщила Lenta.ru. Он вызвал такси и попросил водителя выйти из машины. После нескольких попыток Литвину удалось выманить таксиста из машины, и он пообещал водителю дать пять тысяч рублей после интервью. В это время в машину таксиста врезалась «Газель» с новогодней символикой. После столкновения блогер подарил водителю новый автомобиль, украшенный шарами.

А два года назад Михаила Литвина и его команду задержала полиция во время съемок видео. По данным Агентства городских новостей, один из очевидцев сообщил, что увидел, как в багажнике одного из автомобилей увидел девушку с красными пятнами на одежде. Он вызвал сотрудников правоохранительных органов и те доставили Литвина и его друзей в отделение, где допросили.

Реальная жизнь блогера мало чем отличается от выходок на видео. В феврале этого года блогер также врезался на спорткаре Porsche Taycan Turbo S в витрину салона и разбил свою машину, о чем поспешил рассказать в своих соцсетях. Под одним из фото Литвин написал, что перепутал педали.

В прошлом году Литвин также основал свой любительский футбольный клуб «Сахалинец». Детище Литвина не прославилось победами, но зато его основатель шокировал всю команду. Однажды он привел на тренировку медведя, чтобы приободрить спортсменов-любителей, сообщил kp.ru. Но команда не оценила шутку.

Опасная езда

Литвин далеко не первый, кто решил привязать человека к транспорту ради просмотров. В 2016 году житель Алтайского края привязал себя к машине и прокатился на сноуборде по деревне, сообщило Altapress. Свой эксперимент он заснял на видео и подписал «Как нужно ездить в деревне за пивом». Парень заранее подумал о своей безопасности и прикрепил подушку к заднему бамперу автомобиля. Он также отметил, что без опыта катания на сноуборде этот трюк лучше не повторять.

В прошлом году блогер-экстремал из Ростовской области приклеил себя скотчем к машине и разогнал ее до скорости 140 километров в час, сообщило НТВ. Его экстремальным поступком тоже заинтересовалась полиция, что неудивительно, учитывая с какой скоростью он ехал.