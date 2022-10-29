Известная группа Uma2rman сняла клип на новую песню в космосе | 360°

Знаменитости 29 октября 2022, 22:15 Известная группа Uma2rman сняла клип на новую песню в космосе Группа Uma2rman представит снятый в космос клип в Москве

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Братья Сергей и Владимир Кристовские готовятся к премьере нового клипа, который, по их словам, войдет в историю. Группа Uma2rman снимала его в невесомости, сообщил сайт pravda-nn.ru.

Песню под названием «Звезды» музыкантам помог спеть известный космонавт-испытатель Сергей Корсаков, который весной с экипажем отправился на орбиту. Он аккомпанировал себе на гитаре, которую доставили на грузовике «Прогресс МС-20».

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«В клипе прозвучит лайв-версия трека, которую мы исполнили дуэтом с космонавтом Сергеем Корсаковым. Все свои партии Сергей записал прямо на МКС — так что это ещё и первая в России „космическая“ песня!» — отметили братья Кристовские.

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Группа Uma2rman и космонавт Сергей Корсаков представят клип 31 октября в музее космонавтики в Москве.

Ранее братья Сергей и Владимир Кристовские рассказали о секретах своей популярности, а также о своей самой масштабной и новаторской работе в карьере. Так, только съемка одного из последних клипов обошлась группе Uma2rman в 150 тысяч евро.