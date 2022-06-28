Группа Uma2rman рассказала, сколько стоит их самый дорогой клип

Группа Uma2rman вот уже 18 лет на сцене. Несмотря на продолжительность карьеры, братья Сергей и Владимир Кристовские до сих пор остаются на плаву и собирают толпы фанатов на своих концертах. В интервью сайту kp.ru музыканты рассказали о секретах своей популярности, а также об особенностях работы.

Сегодня, 28 июня, у исполнителей вышел клип на песню «Атомная любовь». По словам Сергея, работа стала самой масштабной и самой новаторской в карьере братьев. Технология съемок оказалась очень сложной. По этой причине аналогичные работы создают редко.

«Одна подготовка к съемке чего стоит! Каждый кадр клипа состоит из нескольких слоев изображений: отдельно снимался фон, а уже на фоне, по заранее отмеченной траектории движения, с помощью специального роботизированного крана снимались герои», — отметил музыкант.

Он не стал называть конкретных цифр, однако подчеркнул, что стоимость клипа составила немногим меньше 150000 евро.

Музыканты признались также, что, несмотря на продолжительность деятельности, желания оставить карьеру у них не возникало. Владимир признался, что у них с братом постоянно возникает желание экспериментировать и показывать фанатам что-то новое.