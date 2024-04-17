Знаменитости 17 апреля 2024, 03:23 «Изменил у нее на глазах». Стало известно о скандальном разрыве Муцениеце с богачом Муцениеце рассталась с обеспеченным избранником после его измены в Таиланде РИА «Новости»

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На личном фронте у актрисы Агаты Муцениеце затишье, она рассталась с богатым избранником Владимиром Перельманом, а с телеведущим Иваном Чуйковым даже не начинала встречаться. Об этом рассказал сайт kp.ru со ссылкой на друзей звезды.

«С Перельманом Агата рассталась еще в конце января <…> Тот оставил ее ради новой барышни. Изменил Агате у нее на глазах!» — рассказал собеседник издания.

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По словам источника, все произошло на отпуске в Таиланде. Когда на остров прилетели подруги артистки, то поселились на отдельной вилле. Они вместе проводили время с парой и ничего не предвещало беды, пока компания не посетила вечеринку в клубе.

Там Владимир начал флиртовать с двумя незнакомками, а одну из них даже поцеловал. В итоге между бывшими влюбленными состоялся разговор по душам, после чего они решили остаться друзьями.

Также звезда публиковала романтичные фото с Чуйковым. Поклонники решили, что между ними начались отношения. Оказалось, артистка делала это ради привлечения внимания.

«Что касается Ивана Чуйкова, то там обычная пиар-история. Романа с Иваном у нее нет. У Чуйкова своя личная жизнь, а Агата пока свободна», — рассказал источник.

Ранее лидер группы «Хлеб», блогер Денис Кукояка рассказал о свидании с Муцениеце. Они вместе снимались в сериале «Гражданский брак».