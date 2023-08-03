Эксклюзив 03 августа 2023, 13:19 «Излучала добро». Лев Лещенко вспомнил о совместных песнях с Ириной Мирошниченко Певец Лев Лещенко рассказал о записи первого дуэта с Ириной Мирошниченко РИА «Новости»

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Ушедшая из жизни актриса Ирина Мирошниченко известна не только ролями в кино и театре, но и как талантливая певица. Об этом «360» рассказал народный артист Лев Лещенко.

Он отметил, что в впервые на эстраду актриса вышла в дуэте вместе с ним.

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«Она считала, что я ее привел на эстраду. Первый дуэт мы записали с песней „Ах, как жаль“. Это в первый раз она вышла на эстраду. Потом стала работать не только как актриса, но и как певица — достаточно креативная. Она пела в основном шансон, авторские песни, но это было очень качественно», — рассказал Лещенко.

Артист добавил, что в последний раз пел дуэтом с Мирошниченко на ее 80-м юбилее.

Лещенко признался, что смерть Мирошниченко стала для него очень печальным событием. Актриса, подчеркнул он, была человеком эпохи и самой популярной артисткой в 80-е и 90-е годы. А в жизни постоянно помогала всем, кто ее окружал.

«Она излучала добро, всегда дарила хорошее настроение, проявляла внимание и заботу, в каких-то мелочах всегда пыталась сделать приятное людям. Милая женщина, прожившая счастливую жизнь. Она была легендой», — подытожил народный артист.

О смерти Ирины Мирошниченко сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Последние несколько дней актриса провела в больнице, куда попала в конце июля. Ее состояние резко ухудшилось, и врачи не смогли спасти артистку.