«Издевался и смеялся надо мной». Экс-солист группы «Лесоповал» раскрыл подробности своего избиения

Мужчина, который жестоко избил экс-солиста группы «Лесоповал» Руслана Казанцева, издевался над ним и смеялся, называя «артистишкой». Подробностями нападения певец поделился с «360».

Казанцев сообщил, что избиение произошло в отеле, в котором он снимал номер по адресу: Адлерский район, Фермерский переулок, дом 8Б. В город он приехал вместе с супругой и звукорежиссером на гастроли.

В воскресенье, 13 июня, они вернулись в номер. Певец со звукорежиссером обсуждали выступление и будущую работу. Жена спала в соседнем номере. Они вышли на балкон покурить. Там ничего не было, только столик и пепельница, указал музыкант.

«Мы спокойно обсуждали работу. Пришла хозяйка Светлана и грубо начала высказывать претензии по поводу того, что мы мешаем отдыхающим. Мой напарник вежливо сказал, что мы не делаем ничего такого, инструментов и приборов нет. Даже телевизор был выключен», — вспомнил певец.

Через 20 минут она снова пришла. Ранее Казанцев рассказал, что муж женщины начал обзывать экс-музыканта. Пока тот пытался разобраться в ситуации, на него сзади напал сын пары. Артиста избили, ударили чем-то по голове, от чего он потерял сознание.

«Когда приехала скорая помощь, тот человек, который меня ударил, продолжал надо мной издеваться, смеяться и говорить, что я „артистишка погорелого театра“, играю свою роль и притворяюсь», — рассказал певец.

После скорая потом отвезла его в больницу. Там у него диагностировали двойной перелом челюстно-орбитального комплекса со смещением, сотрясение головного мозга, сильнейшие отеки, потерю сознания, рвоту, тошноту.

«Сейчас мое состояние ужасное. Я с трудом кушаю жидкую пищу, мне помогают передвигаться, ставят капельницы, уколы», — поделился пострадавший.

По словам врачам, когда спадет отек, скорее всего, нужно будет сделать операцию по внедрению пластины. Музыкант назвал повреждением очень серьезным.

«Завтра с моим юристом будем официально подавать заявление в полицию, прокуратуру о произошедшем. Считаю, что таких людей нужно лишать лицензии на право вести гостиничный бизнес. По моим сведениям, эти люди работали нелегально», — добавил собеседник «360».

Казанцев также пообещал продолжить разбираться с этими «непорядочными людьми». Концертный директор экс-солиста «Лесоповала» Наталья Кузьмина рассказала «360», что работает с ним более 15 лет.

«То, что произошло в Сочи, для меня шок. Руслан на протяжении многих лет работает в сложнейших ситуациях, перед сложнейшей аудиторией, но никогда находился в подобных случаях. Даже если страсти накалялись, Руслан достойно из них выходил», — сообщила она.

Девушка подчеркнула, что все всегда решалось по-доброму. Она отметила, что и поклонники, и заказчики знают, что певец вежливый и культурный человек. Пока неизвестно, когда теперь он сможет приступить к работе, так как травма серьезная.

«Многие артисты ездят на гастроли и находятся в ужасных условиях. Непонятно как спят, едят, живут в поездах. Эта работа сама по себе очень сложная. Такое отношение владельцев отеля крайне недопустимо», — добавила директор.

Она заявила, что случившееся было похоже на разборку в стиле 90-х.