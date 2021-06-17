Экс-солиста группы «Лесоповал» избили в Адлере

Бывший солист группы «Лесоповал» Руслан Казанцев попал в больницу. Мужчину, рассказал «360» источник в экстренных службах, серьезно избили в одной из гостиниц Адлера.

Напали на Казанцева в отеле, расположенном в Адлерском районе Сочи. Хозяйка гостиницы якобы устроила скандал, подключив к конфликту своего супруга и сына.

Муж женщины начал обзывать экс-музыканта. Пока тот пытался разобраться в ситуации, на него сзади напал сын пары. Артиста избили, ударили чем-то по голове. Он потерял сознание.

Когда на место происшествия прибыла полиция, сын хозяйки сбежал. Женщина заявила, что не знает, где он.

Казанцева госпитализировали в больницу № 4 Сочи. Его поместили в отделение хирургии. Бывшему солисту «Лесоповала» предстоят две операции. Подробности о состоянии Казанцева и полученных им травмах не приводятся.

Группу «Лесоповал», исполняющую песни в стиле русского шансона, основали в 1990 году Михаил Танич и Сергей Коржуков. Руслан Казанцев выступал вместе с коллективом с 1994 по 2000 годы.