Знаменитости 07 апреля 2024, 11:40 Избранница Стетхэма вышла на публику в прозрачном платье и чулках Хантингтон-Уайтли посетила вечеринку Dolce & Gabbana в открытом платье и чулках Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/globallookpress

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Возлюбленная Джейсона Стетхэма модель Роузи Хантингтон-Уайтли посетила мероприятие Dolce & Gabbana в откровенном наряде. Ее фотографии в прозрачном платье и чулках опубликовал сайт Just Jared.

Вечеринка в честь 40-летия бренда Dolce & Gabbana прошла 6 апреля в Милане.

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Роузи Хантингтон-Уайтли решила прийти на мероприятие в откровенном образе, подчеркнув фигуру. На ней было надето прозрачное платье-миди черного цвета, а также атласное нижнее белье, чулки и босоножки на каблуках.

Модель дополнила образ украшениями и маленькой сумкой.

При этом возлюбленная Стетхэма предпочла нюдовый макияж и прическу с локонами.

Роузи Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стетхэм встречаются с 2010 года. В 2016 году пара сообщила о своей помолвке, но свадьбу звезды до сих пор откладывают.

Ранее супермодель Ирина Шейк показала фигуру на экзотическом курорте. Она снялась в полупрозрачном леопардовом платье, стоя на берегу океана.