Избитый танцор Нади Дорофеевой очнулся после комы

Танцор украинской артистки Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко пришел в себя после комы, в которой он провел почти две недели. О том, что молодой человек очнулся, Дорофеева сообщила в Stories в своем Instagram.

«Ребята, только что говорила с мамой Жени, сегодня он проснулся! Как и что дальше — буду держать в курсе», — сообщила артистка.

Драка с участием танцовщика певицы произошла в ночь на 1 августа. Неизвестный мужчина набросился на Гончаренко в тот момент, когда тот выходил из ночного клуба в компании своих друзей. Злоумышленник ударил Евгения несколько раз, а потом сбежал с места преступления.

Молодого человека доставили в больницу. Врачи выявили у него кровоизлияние в мозг. Артисту пришлось трепанировать череп. После этого он находился в медикаментозной коме.

Преступник был задержан очень быстро. Оказалось, что это военнослужащий ВСУ, уточнил StarHit. По факту драки продолжается расследование. На это время сотрудник отстранен от выполнения своих обязанностей. Дорофеева и семья избитого Гончаренко написали заявления в полицию и надеются, что мужчину привлекут к ответственности.