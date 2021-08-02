Танцовщика шоу-балета Нади Дорофеевой избил военный из Украины

Драка с участием танцовщика певицы Надежды Дорофеевой произошла ночью 1 августа. Неизвестный мужчина набросился на Евгения в тот момент, когда тот выходил из ночного клуба в компании своих друзей. Об этом написал «СтарХит».

Сообщается, что злоумышленник нанес несколько ударов парню и скрылся в неизвестном направлении. Танцовщик шоу-балета серьезно пострадал от полученных травм. Врачи выявили у артиста кровоизлияние в мозг. Сейчас он находится в коме после перенесенной трепанации черепа, рассказала «Газета.ru».

В ходе проверок и опроса свидетелей правоохранители выяснили, что на Евгения напал сотрудник государственной охраны Украины. В данной организации подтвердили факт нападения, однако причину не назвали.

«Данное лицо является не бывшим, а действующим военнослужащим УГО Украины. По данному факту уже проводится расследование. На время разбирательств сотрудник отстранен от выполнения своих обязанностей», — сообщили представители организации в социальных сетях.