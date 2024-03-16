16 марта 2024, 12:59
«Из какого-то пустяка делаете кучерявую». Маковецкий отшутился в ответ на новость об ограблении
Актер Маковецкий назвал глупостью новость о краже в отеле Санкт-Петербурга
Народный артист России Сергей Маковецкий не подтвердил, но и не опроверг слухи об ограблении в Санкт-Петербурге. Он заявил «360», что обсуждать такое глупо.
«Ну вы что, [помешались] все? У нас больше нет тем для разговоров, для обсуждений в нашей стране? Ну что вы из какого-то пустяка делаете кучерявую? Все глупости», — сказал он.
Реклама
Актер приехал в Санкт-Петербург со спектаклем «Не случайная встреча». РЕН ТВ сообщил, что после выступления Маковецкий решил прогуляться по городу вместе с крестником. Свои вещи, в том числе рюкзак с 195 тысячами рублей, он передал через водителя в камеру хранения отеля.
Артист заметил пропажу, когда забрал вещи, попил чай в ресторане и захотел расплатиться по счету. Крестник подтвердил кражу денег у Сергея Маковецкого, но сам актер отказался общаться с прессой.
Санкт-Петербург
Кражи
Актеры
Реклама
Реклама