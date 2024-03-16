Происшествия 16 марта 2024, 12:27 Почти 200 тысяч рублей украли у актера Маковецкого в Санкт-Петербурге РЕН ТВ: у Маковецкого украли деньги из рюкзака в Санкт-Петербурге РИА «Новости»

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Актер Сергей Маковецкий стал жертвой воров в Санкт-Петербурге. О преступлении против знаменитого артиста сообщил РЕН ТВ.

По данным источника канала, Маковецкий после выступления решил прогуляться по Северной столице вместе с крестником.

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Вещи, в том числе рюкзак, в котором лежали 195 тысяч рублей, они оставили в автомобиле с водителем, который передал их сотруднику отеля. Тот положил их в специальную ячейку для хранения.

После возвращения в гостиницу актер забрал рюкзак и направился пить чай в ресторан. А когда решил рассчитаться, обнаружил, что конверт с деньгами бесследно исчез, добавил собеседник РЕН ТВ, уточнив, что банкноты актер видел в последний раз в гримерке.

Крестник Маковецкого в беседе с каналом подтвердил факт кражи. Сам Маковецкий случившееся никак не комментировал.