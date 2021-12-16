Ивлееву сравнили с Гринчем из-за фото подготовки к Новому году
Телеведущую Анастасию Ивлееву сравнили с Гринчем из-за нового фото в Instagram
Настя Ивлеева опубликовала забавную фотографию в Instagram, чтобы показать поклонникам момент из своей подготовки к Новому Году. Об этом написало ИА Nation News.
Блогер разместила фото, на котором она находится в парикмахерской. Судя по всему, Настя решила перекрасить волосы. На фото видно, что пока краска впитывается, волосы Ивлеевой торчат в разные стороны. Поклонникам блогера и телеведущей эта картина напомнила Гринча — антропоморфного персонажа из детской комедии, который похитил Рождество.
«Вторая фотка — Гринч»;
«Гринч украл Рождество»;
«Гринч готовится к Рождеству».
Сама Настя призвала всех «держаться», поскольку «до главного бухича планеты осталось совсем немного».
Недавно Ивлееву и ее бывшего мужа, рэпера Элджея, заметили вместе на Кипре. Не так давно пара объявила о расставании, но, судя по всему, точка в отношениях музыканта и телеведущей еще не поставлена.