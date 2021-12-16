Ивлееву сравнили с Гринчем из-за фото подготовки к Новому году

Настя Ивлеева опубликовала забавную фотографию в Instagram, чтобы показать поклонникам момент из своей подготовки к Новому Году. Об этом написало ИА Nation News.

Блогер разместила фото, на котором она находится в парикмахерской. Судя по всему, Настя решила перекрасить волосы. На фото видно, что пока краска впитывается, волосы Ивлеевой торчат в разные стороны. Поклонникам блогера и телеведущей эта картина напомнила Гринча — антропоморфного персонажа из детской комедии, который похитил Рождество.

«Вторая фотка — Гринч»;

«Гринч украл Рождество»;

«Гринч готовится к Рождеству».

Сама Настя призвала всех «держаться», поскольку «до главного бухича планеты осталось совсем немного».

Недавно Ивлееву и ее бывшего мужа, рэпера Элджея, заметили вместе на Кипре. Не так давно пара объявила о расставании, но, судя по всему, точка в отношениях музыканта и телеведущей еще не поставлена.