Ивлееву и Элджея остановили инспекторы сразу после премии «Муз-ТВ». Видео

Телеведущую Настю Ивлееву и ее мужа рэпера Элджея задержали сотрудники ДПС. Это произошло сразу после церемонии вручения премий «Муз-ТВ». Об этом блогерша рассказала на своей странице в Instagram.

Ивлеева поделилась видео, где она с супругом лежит на асфальте рядом с машиной ДПС.

«Ну что, дорогие мои, хорошие. Праздник продолжается. Одна премия закончилась, вторая начинается», — прокомментировала Ивлеева.

Телеведущая призналась, что она прошла все необходимые процедуры на наличие алкоголя и наркотиков в организме. По словам девушки, за два дня ее остановлили уже второй раз. По данным Пятого канала, в прошлом году она получила 150 штрафов на сумму около 170 тысяч рублей.

На церемонию вручения премий «Муз-ТВ» Ивлеева приехала на Lamborghini Aventador, уточнило агентство Ura.ru. Это тот самый автомобиль, который стоял в кузове автоэвакуатора.

В конце мая СМИ узнали, что рэпер Элджей пытался скрыться от сотрудников ГИБДД на своей BMW I8. Погоня началась на проспекте Маршала Жукова и закончилась в Подмосковье.