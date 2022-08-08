Ивлеева пересмотрела старое интервью Дудю

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева пересмотрела свое старое интервью Юрию Дудю*. На своем YouTube-канале она рассказала, какие ошибки допустила четыре года назад.

Телеведущая напомнила, что интервью собрало более 35 миллионов просмотров. Дело в том, что она была максимально искренней, предположила Ивлеева.

«Я не знала, что тебя могут притянуть за какие-то фразочки, что СМИ могут разобрать какие-то цитаты. То, что будет такой замес, я не знала. Поэтому, кстати говоря, в следующих интервью я более закрытая», — отметила блогер.

Ивлеевой показались смешными некоторые ее фразы, прозвучавшие в беседе с Дудем*. Она пошутила над тем, как отвечала на вопросы об интимной жизни. По словам телеведущей, в тот момент она будто защитила диссертации по «сексоведению».

Весной фитнес-блогеры подали к Ивлеевой иск на 250 миллионов рублей. Их возмутило то, что телеведущая пила вино на тренировках. Сама Ивлеева подчеркнула, что их «претензия не релевантна».

* Юрий Дудь признан в РФ иноагентом.