Иван Ургант выступил в России впервые за полгода

Телеведущий и шоумен Иван Ургант выступил в роли ведущего на мероприятии в России, сообщил журнал StarHit. Это стало его первым за полгода выступлением в стране.

Ургант провел церемонию благотворительного фонда «Друзья». Там вручали премии интеллектуального волонтерства Procharity.

Ургант, по данным издания, является председателем попечительского совета фонда. Телеведущий уже много лет участвует в его мероприятиях.

Шоумен Владимир Маркони вместе с певицей Алсу стали ведущими знаменитого праздника для выпускников «Алые паруса», прошедшего в Санкт-Петербурге в конце июня. Позже Макрони рассказал о своем волнении во время работы в проекте.

Долгое время главный выпускной России вел Иван Ургант. По словам Маркони, они поддерживают отношения, ведь Иван для него — замечательный человек. Он отметил, что относится к Урганту с большим теплом и уважением.