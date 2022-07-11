Иван Ургант выступил в России впервые за полгода
StarHit: Иван Ургант впервые за полгода выступил ведущим на мероприятии в России
Телеведущий и шоумен Иван Ургант выступил в роли ведущего на мероприятии в России, сообщил журнал StarHit. Это стало его первым за полгода выступлением в стране.
Ургант провел церемонию благотворительного фонда «Друзья». Там вручали премии интеллектуального волонтерства Procharity.
Ургант, по данным издания, является председателем попечительского совета фонда. Телеведущий уже много лет участвует в его мероприятиях.
Шоумен Владимир Маркони вместе с певицей Алсу стали ведущими знаменитого праздника для выпускников «Алые паруса», прошедшего в Санкт-Петербурге в конце июня. Позже Макрони рассказал о своем волнении во время работы в проекте.
Долгое время главный выпускной России вел Иван Ургант. По словам Маркони, они поддерживают отношения, ведь Иван для него — замечательный человек. Он отметил, что относится к Урганту с большим теплом и уважением.