Шоумен Владимир Маркони рассказал о волнении во время работы на празднике «Алые паруса»

Шоумен Владимир Маркони, который вместе с певицей Алсу стал ведущим знаменитого праздника для выпускников «Алые паруса», рассказал о волнении во время работы в проекте. Об этом написал сайт Teleprogramma.pro.

По его словам, стоять на сцене и вести праздник самому — очень волнительно.

«Но в этот раз я сам стал человеком, стоящим на сцене. Это, конечно, очень волнительно, приятно. Чувствуешь, что, если кто-то натер салом сцену, и ты можешь поскользнуться и упасть, эти тысячи людей на Дворцовой площади тебя на руках подержат, передадут по кругу, как будто ты проехал на ручной карете и сделают так, чтобы ты обратно запрыгнул на сцену. У меня была такая надежда и мечта. Но, видимо, она осуществится в следующий раз, потому что в этот раз со сцены я не упал. Хотя мечтал, конечно, запрыгнуть в толпу», — прокомментировал шоумен работу на «Алых парусах».

Долгое время главный выпускной страны вел телеведущий и шоумен Иван Ургант. По словам Маркони, они поддерживают отношения, ведь Иван для него — замечательный человек.

«Поддерживаем отношения. Я с большим теплом и уважением отношусь к этому замечательному человеку. Иван — очень крутой. Передайте это всем», — заключил Маркони.