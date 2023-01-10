Знаменитости 10 января 2023, 12:13 Иван Краско заявил, что его госпитализировали из-за проблем с рукой Актер Иван Краско заявил, что проходит лечение после инсульта в больнице РИА «Новости»

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Народный артист России Иван Краско пошел на поправку после недавней госпитализации. Актер рассказал изданию kp.ru, что его доставили в больницу из-за проблем с левой рукой, а сейчас он проходит курс реабилитации после перенесенного инсульта.

Краско отметил, что его перестала слушаться левая рука. Он предположил, что это так или иначе связано с сердцем. Сейчас медики оказывают ему помощь в связи с инсультом. Артист не знает, когда перенес его.

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«В целом я живой, здоровый. Как некоторые шутят: не дождетесь», — отметил Иван Краско.

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Он вспомнил слова одного из докторов, который обратил внимание на неугасающее чувство юмора артиста. Собеседник издания подчеркнул, что в его возрасте госпитализация неудивительна. В сентябре ему исполнилось 92 года.

Директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов подтвердил «360», что актера доставили в больницу с инсультом. Артисту внезапно стало плохо во время отдыха на даче 6 января. Сейчас ему стало лучше, врачи стабилизировали его состояние и перевели его из реанимации в палату.