Эксклюзив 10 января 2023, 11:00 «Страшное позади». Директор подтвердил инсульт у актера Ивана Краско Актера Ивана Краско госпитализировали с инсультом, но его состояние улучшилось РИА «Новости»

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Народного артиста Ивана Краско госпитализировали с очередным инсультом. Ему стало плохо на даче 6 января, но состояние удалось стабилизировать. Директор актера Вячеслав Смородинов рассказал «360», что его перевели из реанимации в обычную палату.

«Да, его по скорой доставили 6 января, вот он на даче был. <…> Диагноз подтвердился», — сказал он.

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Сначала Иван Краско почувствовал недомогание, у него отнялась рука. Он вернулся домой, где ему стало хуже, тогда скорая помощь увезла актера в больницу. Его отправили в реанимацию, но два дня назад перевели в палату. По словам Вячеслава Смородинова, он чувствует себя лучше.

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«Вроде как, все страшное позади, его постоянно колют, капельница за капельницей. Питание диетическое, как врачами прописано», — рассказал директор.

Настроение у Ивана Краско радостное и боевое, он уже смеется и рвется на работу, в Санкт-Петербургский академический драмтеатр имени В. Ф. Комиссаржевской — 27 января там пройдет спектакль «Я вернулся в мой город…», в котором он играет. Но о выписке пока, по словам директора, речи не шло, врачи посоветовали актеру оставаться под наблюдением. Посетителей к актеру не пускают — в больнице карантин.

Ивану Краско 92 года, в 2021 году он уже перенес инсульт. Тогда приступ тоже настиг его на даче. Бывшая жена и директор отвезли актера в поликлинику, откуда его госпитализировали. В середине декабря прошлого года Ивана Краско выписали из больницы после планового лечения и обследования сердца.