Итальянская звезда Джина Лоллобриджида попала в больницу после перелома бедра — СМИ | 360°

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Итальянская звезда Джина Лоллобриджида попала в больницу после перелома бедра — СМИ

La Presse: 95-летняя Лоллобриджида готовится к операции после падения и перелома бедра

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Итальянская актриса Джина Лоллобриджида после падения и перелома бедренной кости находится в больнице в Риме. Звезда готовится к операции, сообщило издание La Presse со ссылкой на адвоката актрисы Антонио Ингройя.

«С ней все в порядке, я связался с ней вчера вечером, и она смотрела фильм», — заверил Ингройя.

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В понедельник у актрисы плановая операция, необходимая при таких переломах. Врачи посчитали возможным ее проведение, несмотря на возраст актрисы и проблемы с сердцем.

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Лоллобриджида прославилась после выхода фильмов «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери». В Голливуде актриса начала сниматься в 1953 году, в фильме «Посрами дьявола» она сыграла одну из главных ролей вместе с Хамфри Богартом.

В августе стало известно, что Лоллобриджида при содействии своего адвоката баллотируется в сенат Италии. Актриса проходит вне списка.

Италия

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