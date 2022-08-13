Джина Лоллобриджида в 95 лет решила баллотироваться в сенат Италии

Известная актриса Джина Лоллобриджида баллотируется в верхнюю палату парламента на сентябрьских выборах. Артистка выдвигается от политического объединения «Суверенная народная Италия», сообщила газета La Repubblica.

По данным издания, 95-летняя актриса проходит вне списка, ее продвигает адвокат Антонио Ингройя из «Суверенной народной Италии». В объединении надеются, что Лоллобриджиде удастся преодолеть 3%-ный барьер — необходимый минимум для прохождения в сенат.

Ситуация усложняется тем обстоятельством, что количество законодателей значительно уменьшилось после проведенной реформы. В верхней палате с 600 до 400 депутатов, в нижней с 315 до 200 сенаторов. Выборы в законодательный орган пройдут 25 сентября.

Лоллобриджида однажды пыталась попасть в Европарламент в 1999 году, однако не смогла пойти минимальный порог, она набрала всего 10 тысяч голосов.