Знаменитости 13 марта 2024, 16:59 Итальянский певец признался, что хочет снова приехать в Россию Певец из Италии Аль Бано заявил, что хочет вновь приехать в Россию Anatoly Lomohov / Russian Look / Global Look Press

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Итальянский певец Аль Бано признался, что хочет вновь посетить Россию. Об этом он заявил в интервью с ТАСС.

Аль Бано подчеркнул, что ему очень не хватает поездок в Россию. Артист однозначно заявил, что планирует порадовать российских поклонников своими концертами.

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«Я решил, что вернусь, чтобы отметить концертом наступление мира. И он обязательно наступит», — заявил певец.

Исполнитель увлекался музыкой с детства, а позже начал заниматься ей профессионально. Еще в 12 лет он написал свою первую песню под названием «Addio Sicilia».

В 1965 году музыкант участвовал в конкурсе «Новые голоса», который организовали известный актер Адриано Челентано. Ему удалось победить там, а в качестве бонуса он стал частью группы Челентано.

Широкая популярность Аль Бано пришла в 1967 году после публикации песни «Nel sole». Но самую большую известность ему принес дуэт с бывшей женой Роминой Пауэр. Кроме того, они дважды выступали на конкурсе «Евровидение» — в 1976-м и 1985-м.

Несколько лет назад Аль Бано сказал спасибо за помощь россиян в борьбе с коронавирусом в Италии.