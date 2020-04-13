Российских специалистов поблагодарили за помощь, которую они оказывают Италии в борьбе с коронавирусом. Спасибо военным из РФ сказал популярный итальянский эстрадный певец Альбано Карризи. Он известен под псевдонимом Аль Бано.

Телемост с артистом, которого называют золотым голосом Италии 80-х, провели в актовом зале гостиницы «Сан-Марко» в Бергамо. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

«Спасибо вам большое за все то, что вы уже сделали и делаете для Италии. Этот жест мы никогда не забудем», — сказал Аль Бано.

Российских военных, которые помогают итальянцам в ситуации с коронавирусом, разместили как раз в Бергамо.

В Италии, по данным Университета Джонса Хопкинса, более 156 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией. Скончались 19 899 человек. По всему миру насчитывают около 1,85 миллиона инфицированных.

Хуже всего обстановка в США (более 557 тысяч больных COVID-19, 22,1 тысячи смертельных случаев), Испании (свыше 166 тысяч зараженных, 17,2 тысячи погибших) и Италии (умерли 19 899 пациентов).