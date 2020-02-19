Источник: сын певицы Екатерины Семеновой попал в реанимацию

В Москве госпитализировали сына эстрадной певицы Екатерины Семеновой. У молодого мужчины случился инсульт, сообщил «360» источник в экстренных службах.

Ивана Батурина доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Его уже осмотрел невролог. Сейчас пациент находится в реанимационном отделении. Подробности о его состоянии не приводятся.

Советская и российская эстрадная певица, композитор и киноактриса Екатерина Семенова была на пике популярности в конце 1980-х годов. Ее песни «Подруги замужем давно», «Школьница», «Чтоб не пил, не курил» звучали отовсюду. Вместе с Вячеславом Малежиком Семенова вела телепрограмму «Шире круг».

Ее сыну Ивану всего 34 года. Батурин пошел по стопам своих родителей — занялся музыкой, стал продюсером и звукорежиссером. В 2005 году Иван женился. В 2009 году у него родился сын Матвей.

Микроинсульт недавно перенес российский журналист Дмитрий Дибров. Он упал в обморок вечером 17 февраля в кинотеатре «Октябрь». Врачи посоветовали Диброву провести несколько дней в больнице.