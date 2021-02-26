Источник: представителя России на Евровидении объявят 8 марта

О том, кто представит Россию на Евровидении-2021, станет известно 8 марта. Об этом «360» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Тогда же, по его словам, будут выбирать песню.

Он рассказал, что в этом году нет никакого открытого отбора конкурсантов. Скорее всего, уже выбран артист или группа для участия в Евровидении. Источник предположил, что это будет Little Big. Группа должна была представлять Россию на песенном конкурсе в прошлом году. Однако из-за пандемии его отменили.

Не исключено, что Little Big представят сразу несколько песен на выбор российских зрителей. По данным собеседника «360», композицию для Евровидения определят в прямом эфире 8 марта, который проведет Яна Чурикова.

Евровидение-2021 должно пройти в Нидерландах с 18 по 22 мая. В каком формате можно будет увидеть конкурс, пока неясно. Организаторы заявили, что определятся с этим в ближайшее время. Трансляцию шоу в этом году должен вести Первый канал.

Музыкант Юрий Лоза уже призвал потенциальных конкурсантов от России не исполнять в этом году на конкурсе на английском языке. По его словам, песни на русском языке позволят добиться уважения других стран.