Источник перечислил нарушения ПДД машиной Киркорова

Российский певец Филипп Киркоров не погасил штрафы за превышение скорости, выезд на полосу для общественного транспорта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, также певца поймали на нарушении правил соблюдения дорожной разметки.

«Основными нарушениями ПДД, допущенными Филиппом Киркоровым, стали заезд на полосу для общественного транспорта, превышение скоростного режима, а также нарушение правил разметки», — заявил источник.

Дело о непогашенных Киркоровым штрафах рассмотрит мировой суд Таганского района Москвы. В пресс-службе сообщили, что речь идет о 90 протоколах, выписанных на имя певца. Из-за того, что оплата штрафов не прошла в установленные сроки, королю российской эстрады придется заплатить за нарушения в двойном размере. Слушания пройдут 14 декабря.

Интересы артиста на заседании представит адвокат Александр Добровинский. В беседе с «360» он заявил, что его клиент сильно удивился, узнав о неоплаченных штрафах. По его словам, в бухгалтерии компании Киркорова предоставили чеки о погашении всех требований. Добровинский пообещал, что судебное заседание станет очень коротким.