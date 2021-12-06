Адвокат Киркорова ответил на новости о 90 неоплаченных штрафах артиста

У певца Филиппа Киркорова нет никаких задолженностей по штрафам. Все они оплачены. Об этом «360» заявил адвокат звезды Александр Добровинский после сообщений о том, что на артиста составили 90 протоколов о неуплате штрафов.

«Для Филиппа Киркорова было большим удивлением, что есть какая-то задолженность. Более того, я уже уточнил этот вопрос в бухгалтерии компании Филиппа Бедросовича, и там мне сообщили, что все штрафы давно оплачены. Так что, думаю, это слушание будет самым коротким в моей практике», — сказал Добровинский.

Ранее в пресс-службе Таганского суда заявили, что мировому судье поступило 90 материалов об административных правонарушениях на имя Киркорова. Все протоколы составлены сотрудниками ГИБДД. Уточнялось, что из-за неуплаты штрафов в срок артисту придется заплатить двукратный размер первоначальной суммы. Судебные слушания назначены на 14 декабря.

Таганский суд Москвы в 2020 году уже привлекал Киркорова за задолженность по ремонту в коттедже. Тогда суд обязал певца выплатить 2,3 миллиона рублей заявителю и 19,6 тысячи рублей в казну государства.