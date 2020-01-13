Исполнитель главной роли в «Приключениях Электроника» рассказал о работе с Бромбергом

Юрий Торсуев рассказал, что по съемкам советского фильма «Приключения Электроника» Бромберг запомнился ему как интеллигентный и демократичный человек. Режиссер всегда был открыт к диалогу и прислушивался к актерам на площадке.

«Можно сказать, он открыл дорогу в кино… Интеллигентнейший человек. Очень демократичный. Всегда был готов к диалогу. Всегда прислушивался, мы с ним все обсуждали: если что-то не получается, что-то не идет… Всегда можно было сказать», — вспомнил Торсуев.

Актер признал, что снимать детское кино очень непросто, и назвал это великим искусством.

Напомним, о смерти Константина Бромберга сообщил сценарист Михаил Идов. Режиссер скончался два дня назад.

Самыми известными работами Бромберга стали детский фильм «Приключения Электроника» и «Чародеи», мюзикл-сказка по мотивам повести Стругацких «Понедельник начинается в субботу».

Ранее «360» привел интересные факты об этих работах режиссера.