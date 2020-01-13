    13 января 2020, 14:51

    Исполнитель главной роли в «Приключениях Электроника» рассказал о работе с Бромбергом

    Ирина Нагайникова

    Скончался режиссер Константин Бромберг. Актер Юрий Торсуев вспомнил о совместной работе с ним и признал, что далеко не каждому «большому» режиссеру под силу снимать детское кино. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

    Юрий Торсуев рассказал, что по съемкам советского фильма «Приключения Электроника» Бромберг запомнился ему как интеллигентный и демократичный человек. Режиссер всегда был открыт к диалогу и прислушивался к актерам на площадке.

    «Можно сказать, он открыл дорогу в кино… Интеллигентнейший человек. Очень демократичный. Всегда был готов к диалогу. Всегда прислушивался, мы с ним все обсуждали: если что-то не получается, что-то не идет… Всегда можно было сказать», — вспомнил Торсуев.

    Актер признал, что снимать детское кино очень непросто, и назвал это великим искусством.

    Напомним, о смерти Константина Бромберга сообщил сценарист Михаил Идов. Режиссер скончался два дня назад.

    Самыми известными работами Бромберга стали детский фильм «Приключения Электроника» и «Чародеи», мюзикл-сказка по мотивам повести Стругацких «Понедельник начинается в субботу».

    Ранее «360» привел интересные факты об этих работах режиссера.