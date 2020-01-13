Умер режиссер «Электроника» и «Чародеев» Константин Бромберг. Интересные факты о фильмах-сказках

В США скончался режиссер Константин Бромберг. Он подарил нам два любимейших россиянами фильма-сказки: «Чародеи» и «Приключения Электроника». Интересные съемочные моменты и необычные факты о картинах — в материале «360».

80-летний Константин Бромберг скончался в Детройте 10 января. О его смерти у себя в Fасеbооk сообщил сценарист Михаил Идов.

«В США Бромберг ничем связанным с кино не занимался и, кажется, даже не пытался, просто жил; одно время, помню, грезил какими-то удивительными планами передвижного музея с копиями мировых шедевров», — написал Идов.

Некролог режиссера размещен на сайте расположенной в пригороде Чикаго часовни Hebrew Memorial Chapel. В Детройте он жил со своей семьей: супругой Людмилой Визельман, скончавшейся в ноябре 2019 года, дочерью Джинни Бромберг и внуком Даниэлем Корженяком.

После «Чародеев», писала «Газета.ru», режиссер не снял ни одного полнометражного фильма. Работал на телевидении, снимал новогодние передачи, сотрудничал с CNN. В 1990-е переехал в США. Позднее ходили слухи о съемках второй части «Чародеев» и многосерийных «Приключениях Электроника», где главные роли также должны были исполнить повзрослевшие братья Торсуевы. Но эти проекты так и не нашли инвесторов.

«Можно сказать, он открыл дорогу в кино… Интеллигентнейший человек. Очень демократичный. Всегда был готов к диалогу. Всегда прислушивался, мы с ним все обсуждали: если что-то не получается, что-то не идет… Всегда можно было сказать», — сообщил телеканалу «Звезда» Владимир Торсуев.

«Приключения Электроника»

Источник фото: Youtube

Изначально Бромберг хотел отдать роли Сыроежкина и Электроника одному из самых известных детей-актеров советского кино — Дмитрию Замулину. Однако позднее решил снимать близнецов. Требования к ребятам предъявлялись чрезвычайно высокие. Помимо абсолютной идентичности, мальчики должны были уметь петь, танцевать, играть на гитаре и даже водить мопед. В пробах, писал портал BigPicture.ru, участвовали сотни детей со всего Советского Союза. И, наконец, нашли учеников московской школы № 23 — Владимира и Юрия Торсуевых. Они, кстати, стали 368-й парой близнецов.

«Стоял мороз под 40 градусов, и, кроме братьев Торсуевых, на встречу никто не пришел. Привела их мама. Они что-то прочитали, сыграли на гитаре, спели. И хотя на главные роли мы планировали мальчиков помладше, но утвердили все же 12-летних Торсуевых. Юра на пробах стал Электроником, а Володя — Сыроежкиным, но что-то не получалось. Тогда режиссер поменял их местами — и съемка пошла как по маслу», — рассказывала второй режиссер картины Юлия Константинова.

Съемки картины продолжались восемь месяцев, за каждый из которых Торсуевы получали по 120 рублей. После этой работы ребята снялись еще в двух детских фильмах. Сейчас братьям по 53 года, в основном они работают в не связанных с киноиндустрией сферах, но периодически продолжают появляться на экране.

«Чародеи»

Источник фото: Youtube

Уехав из России, режиссер редко давал интервью. Однако в 2013 году он побеседовал с kp.ru и рассказал об интересных съемочных моментах «Чародеев». По его словам, для съемок ему поставили условие: премьера фильма должна была состояться в ночь на 1 января 1983 года, лента должна была быть музыкальной и веселой. Первоначальный сценарий пришлось экстренно переделывать и всю дорогу бороться с худсоветом.

«Мы уже должны были приступить к съемкам, а у нас возникла сложность и с актерами. Новогодняя картина — это народная комедия. И потому я возражал против утвержденного худсоветом Проханова („Усатый нянь") на главную роль. А параллельно выбивал в картину обаятельного Абдулова», — вспоминал Бромберг.

Затем худсовет устроил скандал из-за «киношного» названия института НУИЧМО, хотя в повести Стругацких фигурировали НИИКОГО и НИИЧАВО. Финальным вариантом стало НУИНУ — Научный универсальный институт необыкновенных услуг. А еще, к сожалению, из «Чародеев», опасаясь ассоциаций с булгаковским Бегемотом, вырезали почти все сцены с говорящим котом, который так нравился Стругацким.

«У нас в сценарии он был одним из главных героев. Например, подходил к Ивану, который намеревался куда-то идти, терся об ноги и предупреждал: „Не советую — съедят!“ Потом он просил отпуск у Шемаханской в марте, залезал на крышу, где сидел Сатанеев, беседовал с ним и давал ему по морде. И все это из фильма вырезали!» — сетовал Бромберг.