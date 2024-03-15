Знаменитости 15 марта 2024, 19:50 «Исполнил свой гражданский долг». Билан пришел на выборы президента России Певец Дима Билан проголосовал на выборах президента России Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Российский исполнитель Дима Билан принял участие в голосовании на выборах президента России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я исполнил свой гражданский долг! В прошлый раз летал в Кабардино-Балкарию! В этот раз на открепительном, в Москве! Хорошего всем дня и настроения», — написал Билан.

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Он также уточнил, что пришел в избирательный участок в районе, куда в скором времени переедет. Артист продемонстрировал, как ему дали бланк, а позже он опустил его в контейнер.

Кроме того, Билан рассказал, что встретил много известных личностей, которые также пришли на выборы.

Ранее певица Валерия призвала принять участие в выборах президента. Она также добавила, что система голосования стала удобнее.