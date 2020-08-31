Исхаков назвал себя дураком, рассуждая о браке с Гагариной

Фотограф Дмитрий Исхаков разводится с певицей Полиной Гагариной. Он заявил, что ни о чем не жалеет. Но в том, что женится когда-нибудь еще раз, сильно сомневается.

Своими мыслями насчет отношений Исхаков поделился с подписчиками, разместив откровенный пост в Instagram.

«Я никогда не верил в брак. Потом полюбил и поверил. Дурак?! Может быть», — не стал исключать фотограф.

Исхаков заметил, что «много за что» благодарен Гагариной. Однако он «сильно сомневается» насчет желания связать себя узами брака еще раз.

«Я не знаю практически ни одной счастливой пары, прожившей вместе достаточно долго. Те, кто держится, они есть, но их очень немного. И еще большой вопрос, не привычка ли это и не инерция ли», — размышлял фотограф.

Свою семью Исхаков пообещал любить всегда, поскольку ничего важнее и дороже в жизни нет.

Вместе с Полиной Гагариной они уже не живут, хотя пока не развелись официально. Фотограф с иронией затронул тему раздела имущества, снявшись на кровати с голым матрасом.