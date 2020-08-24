24 августа 2020, 19:19
«Надо было заключать брачный контракт». Исхаков о разделе имущества с Гагариной
Дмитрий Исхаков, экс-супруг певицы Полины Гагариной, фотограф, в ироничной форме ответил на слухи о том, что причиной их развода стали его сравнительно невысокие заработки. Об этом сообщил сайт inforeactor.
Напомним, Исхаков Гагарина уже не живут вместе, но официально все еще остаются супругами. Звезды оказались под пристальным вниманием со стороны поклонников и прессы, поскольку появились слухи о новом кавалере певицы. Фанаты Дмитрия волнуются, что при разводе он останется ни с чем.
Исхаков решил пошутить на тему раздела имущества. Он опубликовал новую фотографию на своей странице в Instagram. На снимке Исхаков позирует, лежа на кровати с голым матрацем. В комнате очень скудная обстановка: тумбочка с настольной лампой, настенные часы, ламповый телевизор. Кое-где краска слезла со стен, обнажая бетонное основание.
«Надо было заключать брачный контракт», — написал фотограф под кадром.