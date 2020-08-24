«Надо было заключать брачный контракт». Исхаков о разделе имущества с Гагариной

Напомним, Исхаков Гагарина уже не живут вместе, но официально все еще остаются супругами. Звезды оказались под пристальным вниманием со стороны поклонников и прессы, поскольку появились слухи о новом кавалере певицы. Фанаты Дмитрия волнуются, что при разводе он останется ни с чем.

Исхаков решил пошутить на тему раздела имущества. Он опубликовал новую фотографию на своей странице в Instagram. На снимке Исхаков позирует, лежа на кровати с голым матрацем. В комнате очень скудная обстановка: тумбочка с настольной лампой, настенные часы, ламповый телевизор. Кое-где краска слезла со стен, обнажая бетонное основание.

«Надо было заключать брачный контракт», — написал фотограф под кадром.