Аккаунт Бритни Спирс исчез из Instagram

В Instagram пропал аккаунт американской певицы Бритни Спирс. При клике на адрес профиля знаменитости соцсеть сообщает о недействительной ссылке или удаленной странице.

Накануне Спирс рассказала о помолвке с 27-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари, разместила совместные снимки и заявила, что не может поверить в происходящее. Теперь ее аккаунт пуст.

Источник фото: скриншот страницы Бритни Спирс в Instagram

На случившееся уже отреагировали подписчики певицы в Twitter. Они потребовали объяснить, что произошло с профилем знаменитости.

Фанаты поинтересовались, все ли в порядке с Бритни. Ее Twitter-аккаунт пока активен.