«Не могу поверить»: Бритни Спирс обручилась со своим 27-летним возлюбленным

Американская певица Бритни Спирс сообщила о помолвке со своим возлюбленным — 27-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари. Радостное сообщение артистка разместила в своем Instagram и добавила, что до сих пор не может поверить в происходящее.

За последнее время у Бритни действительно много новостей. Может завершиться многолетняя опека со стороны отца, которую она сама считает заточением. По сведениям СМИ, папа артистки действительно согласился передать опеку другому человеку. Он якобы заявил, что если Бритни считает себя самостоятельной и верит, что справится, то нужно дать ей шанс.

Впрочем, официальных заявлений об этом пока еще не было. Артистка никак не комментирует происходящее в прессе.

Теперь же стало известно еще и о помолвке. Асгари и Спирс встречались около пяти лет. Они познакомились на съемках клипа и с тех пор не расставались. Пока опека отца накладывает на артистку ограничения, и свадьба может оказаться под вопросом. Но заседание, на котором статус Бритни могут изменить, должно пройти уже в конце сентября.

Бритни Спирс признали частично недееспособной в 2008 году, когда у нее появились проблемы с наркотиками. Больше десяти лет важные решения за нее принимал отец, он же распоряжался финансами. Поклонники уверены, что ей самой это было в тягость, ей просто приходилось соглашаться, потому что не было выбора. Сама Бритни объявила, что завершает карьеру на время, пока ее делами руководит отец.