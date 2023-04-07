07 апреля 2023, 01:06
Иосифу Пригожину вызвали скорую на съемочную площадку
«Известия»: продюсеру Пригожину вызвали скорую во время съемок телешоу
Продюсеру Иосифу Пригожину стало плохо во время съемок телешоу «Звезды сошлись». Ему пришлось вызвать скорую помощь. Об этом «Известиям» рассказала ведущая Лера Кудрявцева.
«Пока готовились к съемкам, поднялось давление высокое. <…> Перед самыми съемками совсем плохо стало — онемело пол-лица и давление поднялось. Вызвали скорую, прокапали. Будем надеяться, что все будет хорошо», — рассказала она.
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Кудрявцева добавила, что онемение в лице было заметно у Пригожина еще с самого утра.
Ведущая также опубликовала в своих соцсетях видео, на котором продюсеру оказывают помощь. Медики сделали ему ЭКГ и взяли кровь на анализы.
«Нервы надо беречь!» — подписала Кудрявцева видео.
Ранее певица МакSим решила перенести ближайшие концерты из-за лечения. По ее словам, недавний концерт в Твери, который пришлось прервать, показал, что такая тяжелая работа и курс процедур несовместимы.
Скорая помощь
Иосиф Пригожин
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