Знаменитости 07 апреля 2023, 01:06 Иосифу Пригожину вызвали скорую на съемочную площадку «Известия»: продюсеру Пригожину вызвали скорую во время съемок телешоу РИА «Новости»

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Продюсеру Иосифу Пригожину стало плохо во время съемок телешоу «Звезды сошлись». Ему пришлось вызвать скорую помощь. Об этом «Известиям» рассказала ведущая Лера Кудрявцева.

«Пока готовились к съемкам, поднялось давление высокое. <…> Перед самыми съемками совсем плохо стало — онемело пол-лица и давление поднялось. Вызвали скорую, прокапали. Будем надеяться, что все будет хорошо», — рассказала она.

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Кудрявцева добавила, что онемение в лице было заметно у Пригожина еще с самого утра.

Ведущая также опубликовала в своих соцсетях видео, на котором продюсеру оказывают помощь. Медики сделали ему ЭКГ и взяли кровь на анализы.

«Нервы надо беречь!» — подписала Кудрявцева видео.

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