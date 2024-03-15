Знаменитости 15 марта 2024, 15:18 «Интуиция не подводит». Нюша рассказала о подозрениях в неверности мужа Нюша призналась, что интуиция подсказывала ей об изменах мужа Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Год назад супруг певицы Нюши Игорь Сивов признался, что изменил звезде. Поклонники были в шоке, ведь мужчина не только демонстрировал гармонию в семье, но и был коучем по отношениям. Девушка в интервью YouTube-каналу «Начало» вспомнила, что интуитивно чувствовала тогда, что что-то не так.

Исполнительница призналась, что раньше она могла нарушить границы близкого человека из ревности. Например, без разрешения взять телефон супруга и начать проверять его содержимое.

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«Несколько раз были ситуации, когда меня охватывало чувство прояснить ситуацию. На сегодняшний день я считаю, что это нарушение личных границ», — сказала она.

Нюша уточнила, что подобные желания были не на ровном месте. Исполнительница высказала уверенность, что интуиция подсказывала ей неладное и подталкивала проверить гаджет.

«Я думаю, что мы все это чувствуем. 99%, когда интуиция не подводит», — поделилась певица.

Ранее Нюша вернулась к мужу после скандала с любовницей. Они встретились в Дубае и поделилась снимками с похода в ресторан.