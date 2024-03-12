Знаменитости 12 марта 2024, 19:05 Нюша вернулась к мужу после его измены Певица Нюша вернулась к мужу Сивову после скандала с любовницей РИА «Новости»

Читать 360tv в

В последнее время широко обсуждается предполагаемое расставание известной певицы Нюши и ее супруга, бизнесмена Игоря Сивова. Однако недавно певица встретилась с мужем в Дубае и поделилась снимками с похода в ресторан в своих соцсетях.

Недавно артистка прекратила носить обручальное кольцо и перестала делиться совместными снимками с мужем в социальных сетях. При этом ни один из супругов официально не подтверждал слухи о разводе.

Реклама

Подозрения вокруг их отношений усилились после того, как в интернете появились фотографии Игоря Сивова, целующего неизвестную молодую брюнетку на концерте Мэрайи Кэри в Дубае, в то время как Нюша находилась в России по работе.

В свете этого скандала многие ожидали, что артистка подаст на развод, однако певица вернулась в Дубай и провела время с Сивовым и дочерью Симбой. Она объяснила этот поступок желанием порадовать дочь кулинарным шоу.

«Симба в кулинарной сказке! Удивительный опыт», — поведала певица.

Оба супруга поделились фотографиями из одного и того же ресторана.

Директор Нюши, Денис Орлов, ранее отрицал информацию о предполагаемых разногласиях в паре, несмотря на то, что они встречали Новый год в разных странах.

Нюша и Игорь Сивов поженились в 2017 году, и через год у них родилась дочь Симба. Второй ребенок, сын Саффрон, появился у пары в 2021 году.

В 2022 году певица рассказывала об измене со стороны мужа, которую он совершил в период ее беременности. Сама Нюша призналась, что не планировала второго ребенка.